Toys for Tots reveals drop box locations

RENO, Nev. (KOLO) - The Washoe County Toys for Tots campaign is announcing its locations for its 2022 campaign.

You can also click here if you would like to become a Toys for Tots drop site.

The full list of locations where you can drop off your toys for Toys for Tots is as follows:

Absolute Tattoo12/01/2022 - 12/21/202212pm -8pm707 S. Wells Ave, Reno, Nevada, 89502775-848-1494

Alta Skilled Nursing and Rehabilitation Center11/14/2022 - 12/21/20229AM - 5PM555 Hammill Lane, Reno, Nevada, 89511775-828-5600

Amy’s Hallmark11/25/2022 - 12/21/20229-64945 S. Virginia St, Reno, Nevada, 89502775-829-1987

Anytime Fitness Longley12/01/2022 - 12/21/202210:30am-6:00 pm5255 Longley Ln, Reno, Nevada, 89502775-848-4892

Aspen Ridge11/14/2022 - 12/21/20229am-6pm Monday through Friday and 10am-5pm Saturday and Sunday1555 Ridgeview Dr. #71, Reno, Nevada, 89519480-236-4030

Avenue Tattoo12/01/2022 - 12/21/202212pm - 8pm605 S. Wells Ave. , Reno, Nevada, 89502775-453-1352

Azure by Oakmont Properties12/01/2022 - 12/21/2022MON-FRI 8AM-5PM550 Marina Gateway DR, Sparks, Nevada, 89434775-312-9873

Baldini’s Casino11/09/2022 - 12/16/202224/7865 S. Rock. Blvd, Sparks, Nevada, 89431775-993-3207

Berkshire Hathaway HomeServices Drysdale Properties10/12/2022 - 12/21/20228 am - 4:30 PM5340 Kietzke Lane Suite 103, Reno, Nevada, 89511775-636-6767

Black Wall Street Reno11/08/2022 - 12/21/2022The second Tuesday of each month 1:30PM1301 Cordone Ave LL-40, Reno, Nevada, 89502775-232-9815

Buzzed Coffee12/01/2022 - 12/21/20228a-6p941 N Virginia Street, B, Reno, Nevada, 89503775-842-5200

Carlson & Work, LLC11/14/2022 - 12/21/20229-41100 California Ave Ste 200, Reno, Nevada, 89509775-386-2226

Champion Chevrolet11/30/2022 - 12/21/20228-5800 Kietzke Lane, Reno, Nevada, 89502775-722-2967

Chapito’s Boxing Gym11/09/2022 - 12/21/20225:00pm-8:00pm Mon-Thursday417 Gentry Way , Reno , Nevada, 89506775-412-5794

Chase International11/09/2022 - 12/21/20229-5985 Damonte Ranch Pkwy #110, Reno, Nevada, 89521775-850-5900

Coral Academy of Science NHS11/14/2022 - 12/15/20229 am-3 pm (weekdays)6275 Neil Rd, Reno, Nevada, 89511775-354-7857

CubeSmart11/01/2022 - 12/21/2022M-F 9:30-6pm S-8:30-5pm1060 Freeport Blvd, Sparks, Nevada, 89431775-358-6054

CubeSmart11/03/2022 - 12/21/20229:30-6pm205 US Hwy 395 N, Washoe Valley, Nevada, 89704775-894-4278

Double R11/07/2022 - 12/21/20228-5 7 Days a week9200 Double R Living, Reno, Nevada, 89521775-993-7366

Duncan golf management12/01/2022 - 12/21/20228am-6pm19 lightning w ranch road , Washoe , Nevada, 89704775-276-7801

Edward Jones11/25/2022 - 12/21/20229-4:3018116 Wedge Parkway, Reno, Nevada, 89519775-852-0909

Edward Jones11/02/2022 - 12/21/202211-2-22 10am - 4:30pm18116 Wedge Parkway, Reno, Nevada, 89511775-852-0909

Edward Jones11/01/2022 - 12/21/20228AM-4P<740 Del Monte Ln Suite 14, Reno, Nevada, 89511775-737-9619

Edward Jones11/01/2022 - 12/21/20228:30am - 4:30pm2484 Wingfield Hills Rd Ste 100, Sparks, Nevada, 89436775-331-3335

Edward Jones - Edward Woo, Financial Advisor11/03/2022 - 12/21/20228:30 am - 4:00 pm M-Th895 Roberta Lane, Suite 102, Sparks, Nevada, 89431775-626-8197

Express Employment Professionals11/07/2022 - 12/21/20227AM - 5PM M-F3973 S. McCarran Blvd, Reno, Nevada, 89502775-826-4442

FIRST AMERICAN TITLE11/14/2022 - 12/21/20228AM-5PM MONDAY THROUGH FRIDAY4860 VISTA BLVD. #200, SPARKS, Nevada, 89436775-685-8006

Fitness For 1011/17/2022 - 12/21/20225am-5pm1575 E Lincoln Way, Sparks, Nevada, 89434775-352-8663

Floor & Decor11/21/2022 - 12/21/2022m-4 7am-7pm s 8am-7pm sun 10am-6pm4823 Kietzke Lane, Reno, Nevada, 89509707-479-3632

Fulcrum Wealth Management11/14/2022 - 12/15/20229:00AM - 3:00PM155 Country Esttes Cir, Suite 300, Reno, Nevada, 89511208-938-4416

Galena Sport Physical Therapy11/14/2022 - 12/16/20227:30 AM to 6:30 PM16560 Wedge Parkway #200-A, Reno, Nevada, 89511775-384-1400

Galena Sport Physical Therapy11/14/2022 - 12/16/20227:30 AM to 6:30 PM35 Regency Way #A, Reno, Nevada, 89509775-322-4555

Galena Sport Physical Therapy11/14/2022 - 12/16/20227:30 AM to 6:30 PM4878 Sparks Boulevard #102, Sparks, Nevada, 89436775-507-4084

Grand Sierra Resort12/01/2022 - 12/21/202224/72500 E 2nd St, Reno, Nevada, 89595775-789-5332

Grifols, Sparks11/01/2022 - 12/15/2022Mon: 12pm-7pm, Tues-Fri: 6am-7pm, Sat: 8am-3pm, Sun: 8am-4pm652 E. Prater Way, Sparks , Nevada, 89431775-351-1505

Hero environmental LLC11/27/2022 - 12/21/2022M-F 8a-4p4900 mill st #7, Reno, Nevada, 89502775-900-4376

Hispanic Center12/01/2022 - 12/21/20229am-5pm Mon-Fri742 F St, Sparks, Nevada, 89431775-313-5093

Holland & Hart LLP11/21/2022 - 12/16/20228:30 a.m. to 5:00 p.m. Monday through Friday5441 Kietzke Lane, Second Floor, Reno, Nevada, 89511775-327-3000

Jacksons Food Store Extra Mile11/21/2022 - 12/21/20225a-12a735 S meadows Pkwy , reno, Nevada, 89521775-850-6444

Jackson’s Food Store Shell11/21/2022 - 12/21/2022242001 S Virginia Street, Reno , Nevada, 89502775-826-6200

Jacksons food Stores Shell11/21/2022 - 12/21/20225a-10p10850 S Virginia Street, Reno, Nevada, 89511775-852-5550

Jackson’s Food Stores Shell11/21/2022 - 12/21/202224 hours901 N. Virginia Street , reno , Nevada, 89503775-322-7322

Jade Cannabis Co. MidTown Reno11/16/2022 - 12/21/20229AM - 12AM1085 S. Virginia Street, Suite A, Reno, Nevada, 89502775-437-1491

JB Hunt Transport.10/31/2022 - 12/21/20220600-15001840 Deming way, Sparks, Nevada, 89431209-470-2289

JMJ Games LLC dba Game Kastle11/14/2022 - 12/21/2022M-T 5-9pm, F 5-10pm, S 11-10pm, Sun 12-7pm6340 MAE ANNE AVE, SUITE 6, RENO, Nevada, 89523775-323-9238

Keller Williams Group One - Reno12/01/2022 - 12/21/2022M-F 9am - 5pm10539 Professional Cir #100, Reno, Nevada, 89521775-240-5143

Keller Williams Group One - Sparks12/01/2022 - 12/21/2022M-F 9am - 5pm155 Disc Drive, #103, Sparks, Nevada, 89436775-240-5143

KOLO Channel 811/25/2022 - 12/21/20229-54850 Ampere Drive, Reno, Nevada, 89501775-313-8740

KRCH Realty11/07/2022 - 12/21/20229:00AM - 5:00PM5605 Riggins Ct STE 104, Reno, Nevada, 89502775-473-7896

Les Schwab Tire Center11/28/2022 - 12/21/20228-5 Monday - Saturday1405 E Prater Way, Sparks, Nevada, 89434775-355-9400

Macys11/25/2022 - 12/21/2022Monday-Friday 10am-9pm5100 Meadowood Mall Cir , Reno, Nevada, 89502775-657-0671

Marine Corps Mountain Warfare Training Center11/22/2022 - 12/21/20220700-1700HC 83, SR 108, Bridgeport, California, 93517760-932-1616

National Automobile Museum11/01/2022 - 12/21/20229:00 a.m to 5:00 p.m. 7 days a week1 Museum Drive, Reno, Nevada, 89501775-333-9300

Nevada Firearms Academy and Range12/01/2022 - 12/21/20227 days a week 10-79425 Double R Blvd Ste C, Reno, Nevada, 89521936-320-3339

Notorious Salon11/01/2022 - 12/21/2022Monday through Sunday 9:30am to 5pm2356 Oddie Blvd, Sparks, Nevada, 89431775-413-9865

Orkin Pest Control12/05/2022 - 12/21/20228-59410 Prototype Dr Suite 18, reno, Nevada, 89521775-852-4706

PBS Reno, Channel 5 Public Broadcasting11/28/2022 - 12/21/20228 am to 5pm Monday-Friday (we are closed Nov 24th and 25th)1670 N Virginia St , Reno, Nevada, 89503775-600-0566

Penske Truck Leasing11/22/2023 - 12/21/20227AM - 5PM1405 Glendale Ave, Sparks, Nevada, 89431916-217-6398

Petro Stopping Centers Sparks 33811/01/2022 - 12/21/202224 hrs1950 E Greg St , Sparks, Nevada, 89431503-779-6235

Quikstop11/10/2022 - 12/21/2022241005 n hills blvd, Reno, Nevada, 89506775-857-8742

RE/MAX Gold11/21/2022 - 12/21/2022M-F, 8:30am-5pm10795 Double R Blvd, Reno, Nevada, 89521775-848-5161

Red Rock Mega Storage11/01/2022 - 12/21/20229am-6pm M-F, 9am-4pm Sat8805 N Red Rock Road, Reno, Nevada, 89508775-242-4555

Regency At Presidio UOA12/01/2022 - 12/21/20227am-9pm M-Sat | 7am-8pm Sun9800 Regency Park Drive, Reno, Nevada, 89521775-853-1401

Reno Biomat11/02/2022 - 12/10/20227am-8pm270 East 6th street , Reno, Nevada, 89501775-527-4520

Rental Guys11/01/2022 - 12/21/2022Monday-Friday 7am-5pm Closed Sat-Sunday10450 S Virginia St, Reno , Nevada, 89511775-284-1223

Revenge MD11/21/2022 - 12/16/202210-5 Monday-Friday10605 Double R Blvd, Reno, Nevada, 89521702-218-1083

Ryan Peterson State Farm11/21/2022 - 12/21/20229am-5pm565 California Ave , Reno, Nevada, 89509775-815-5097

Saia Ltl Freight11/18/2022 - 12/21/20225am to 7pm1300 Franklin Way, Sparks, Nevada, 89431775-356-2200

Security Public Storage11/01/2022 - 12/21/202210a-6p506 El Rancho Dr, Sparks, Nevada, 89431775-209-9196

SILVAROLI DENTAL11/21/2022 - 12/21/2022m-f 8-4601 W. Moana Ln., Suite 1, RENO, Nevada, 89509775-453-2522

SKY VISTA COMMONS11/07/2022 - 12/21/2022MONDADAY-FRIDAY, 9-59455 SKY VISTA PKWY, RENO, Nevada, 89506775-677-8700

Smashin’ Good Time Axe Throwing & Smash Room Bar12/02/2022 - 12/21/2022Fridays 1P - 7P1251 Baring Blvd., Sparks, Nevada, 89434775-507-4222

Social Work Associated Graduates11/14/2022 - 12/21/20227am-5pm18600 Wedge Pkwy, Reno , Nevada, 89511775-784-4046

SouthCreek Pizza Co11/09/2022 - 12/21/2022Wednesday-Thursday 3-9pm Friday 12-9pm Saturday 1-9pm Sunday 4-8l45 Foothill Rd, Reno, Nevada, 89511775-622-1620

Southgate Automotive11/21/2022 - 12/21/20228am to 4pm5303 Louie Ln #3, Reno, Nevada, 89511775-825-1919

Sparks Heritage Museum11/11/2022 - 12/21/202210am-4pm814 Victorian Ave., Sparks, Nevada, 89431775-355-1144

Sprad’s RV11/22/2022 - 12/21/2022Monday - Saturday 8 to 5 Sunday 10 to 510000 S. Virginia St., Reno, Nevada, 89511775-852-0606

state farm insurance11/07/2022 - 12/21/20229-53502 s virginia st ste a7, reno , Nevada, 89502775-327-4000

SWE SNS12/16/2022 - 12/16/2022530p-730pmPO BOX 11003, Reno , Nevada, 89510425-221-8835

Swire Coca-Cola11/28/2022 - 12/21/20228a-4p675 Cola Ct, Sparks, Nevada, 89434775-842-8618

Tactical Air Support12/01/2022 - 12/21/20228:00 a.m. to 2:00 p.m.14505 Mount Anderson Street, Reno, Nevada, 89506775-737-3797

THE BUNGALOWS11/07/2022 - 12/21/2022MON-FRI 9-5, SAT 10-49755 SILVER SKY PKWY, RENO , Nevada, 89506775-250-6326

The Club at ArrowCreek11/10/2022 - 12/21/20227 AM - 9 PM2905 Arrowcreek Pkwy, Reno, Nevada, 89511775-304-2208

The Pink Room09/16/2022 - 12/21/2022Wed-Sat 12-6573 Mill Street Ste C, Reno, Nevada, 89502775-303-0423

The Spa and Sauna Co.11/01/2022 - 12/21/2022Mon-Sat 10 a.m. - 6 p.m. Sun 12 p.m. - 4 p.m.9748 S. Virginia St., Ste. C-D , Reno, Nevada, 89511775-852-3838

TitleMax11/09/2022 - 12/21/202210AM-6PM Mon-Friday, 10AM-2PM Sat, Closed Sun3220 South Virginia Street, Reno, Nevada, 89502775-828-2420

UFC Gym Reno11/09/2022 - 12/21/2022Monday - Thursday 7am - 9pm Friday 7am - 8pm Saturday 8am - 4 pm Sunday 9am - 4pm4875 Kietzke Lane Ste D, Reno, Nevada, 89509775-285-9340

VCA Feline Medical Center #95311/17/2022 - 12/21/2022Monday thru Thursday 7:30a-6p4792 CAUGHLIN PKWY # 209-210, RENO, Nevada, 89519775-829-0969

Veterans Guest House11/16/2022 - 12/19/20229am-5pm880 Locust St, Reno, Nevada, 89502775-324-6958

Vistar Retail West12/05/2022 - 12/21/20226am-2pm12475 mustang Rd Suite 105, sparks, Nevada, 89434775-399-7083

Water Safety Corporation11/01/2022 - 12/21/20228-53760 Barron Way, Reno, Nevada, 89511775-853-9512

White cap11/07/2022 - 12/21/2022M-F 6 am - 5 pm1830 E. Lincoln Way , Sparks, Nevada, 89434916-601-6220

Wise Automotive Group (Reno Harley-Davidson)11/01/2022 - 12/21/20227am-8pm2315 Market St, Reno, Nevada, 89502707-685-5164

Zulily11/21/2022 - 12/21/20226am-4:30pm872 Francesca Way, Sparks, Nevada, 89436775-544-7751

