Carson High School graduates 455 seniors

CARSON CITY, Nev. (KOLO) -Carson High School graduated 455 students on Saturday.

Graduates gathered for the class photo in the gymnasium then moved to the football field for the graduation ceremony.

Students walked off the stage at the end of the ceremony to get their diplomas and meet with family and friends.

Carson City School Board members and Superintendent Richard Stokes were also on stage.

Carson High School Class of 2022 graduates:

Lauren Jean-Louise Abbott

Nasser Nedal Abdelhady

Jennifer Carolina Acosta

Maria Acosta-Bruno

Diego Aldana Espiritu

Joel Altamirano Sotelo

Bryce Alvarado

Alexa Denisse Amaya

Megan Ambriz-Rodriguez

Evelyn Anaya

Anahi Andrade

Ricardo S Angel-Velazquez

Israel Angulo-Martinez

Juan Araiza Chavez

Alexis Aranda

Giovanni Arce-Garcia

Michael Josue Arce

Javier Arellano Barrios

Melanie Arellano-Ibarra

Estefania Arguelles

Alyene Arneson

Millie Arroyo

Eric Arteaga Almaraz

Kora Marie Ashton

Arely Avina Saenz

Aden Bailey

Brianna Nicole Ballard

Erica R. Banks

Cole Bannister

Brianna Barajas-Mejorado

Eddie Angel Jake Barajas

Luis Alejandro Barajas

Brett Barbarigos

Ryan J. Bardwell

Alex Barr

Cristopher Barrientos

Nicholas James Batien

Ethan Bauerle

Jocelyn Bedoy

Maria Belem Beltran Adono

Isabella M. Bertrand

Chandler Beveridge

Anthony James Bezama

Isaiah Devawn Bible-Vielma

Alyssa Anne Kathleen Birri

Dylan Rodrick Bloomfield

Cameron Hunter Boeckman

Scout Ivy Bourgeois

Faith Bowman

Mark Anthony Brambila

Christopher Bravo

Emiliano Bravo

Hayden Breiter

Isabel Brown

Elena Marilyn Brugger

Denton Tye Buckley

McKenna Courtney Budd

Josue Israel Buenrostro-Contreras

Kimberly Lizet Burgara Rivas

Rannin Burgeson Somers

Clark Matthew Burns

Haylee Nicole Busby

Julio Brandon Caballero

Christopher Alexander Camacho

Sophie Camelon

Shirley Mariana Campas Morgan

Jacob Campbell

Ryan James Campbell

Oscar Javier Canas Lopez

Erandy Cardenas Avina

Michael Andrew Carine

Xitlali Caro Morales

Michai Terrae Carpenter

Luis Enrique Carrillo

Madison Marie Carroll

Kenadi Marie Carter

Claire Lucille Cartier

Rosa Maria Castaneda Gomez

Samantha Guadalupe Castañeda Garcia

Cecilia Castellanos

Pablo Adalberto Chavez

Molly Ann Coen

Carlos Enrique Conchas Vargas

Yazmin Conchas

Nathaniel Robert Conrad

Audrey E. Cook

Angie Cortes Navarette

Katrina Rose Creek

Jennifer Lynn Croley

Ginger Elizabeth Cullom

Nicholas Daniel Dagbay

Julian Robert Dale

Dillon James Damico

Vincent Thang Dao

Donica Majeda Davis-Deloney

Verdon Ahmad Davis-Deloney

Leslie De La O

Hunter W. Del Fiorentino

Missael Delgado

Kylie Marie DeRosa

Clinton Dewitt V

Gisselle Diaz Mata

Abigail Diaz Varela

Gabriel Diaz-Ruiz

Talia Michelle Diez

Elijah Wayne Dodge

Cheyenne Nicole Duncan

Wesley David Dunkin

Shea Dunn

Jonathan Duran Ledezma

Preston Fleetwood Emborsky

Alexis Grace Embro

Ari Evan Erickson

William Escalante

Brandon Escobar

Orlando Escobar Ruiz

Angela Escobedo-Garcia

Mikha Grace Bravo Espiritu

Alyson Esquivel

Steven Estes

Lahaina Cyrille Estomin

Luis Angel Estrada

Caydee Rae Farnworth

Eliup Fausto

Kevin Fausto Hernandez

Jeremiah Nicholas Favero

Malia Renee Fazzio

Zane Patrick Ferguson

Vincent Ferretti

Kyra T. Fields

Megan N. Finnerty

Daniel J. Fitch

Alexandra Flores-Reyna

Brenda Flores

Oscar Flores

Ian G. Fontaine

Madline Sima Fontaine

Jacob Benton Frazer

Hayden Edward Lee French III

Shelbi Rae Friel

Amy Funes

Zacharie Gafford

Kane Gaitan

Jose Alberto Galan Rios

Ana Lucia Galindo Ledezma

Kiana Rose Gallaher

Alexa Gallegos Garcia

Ryan Landon Galloway

Carlos Antonio Garcia

Kaylee Garcia

Taylor A Garcia

Joshua Matthew Gardner

Juana Garnica

Angelica Reneè Germain-Sanchez

Allison Lynn Gerow

Grace Giles

Delani M. Gill

Kyla Gitthens

Aubrey Glazner

Alayna Beyonce Godinez

Adrian Gomez-Munns

Jacquelin Gomez Ortega

Jacquelin Gonzalez Garcia

Vanessa Gonzalez

Brandon Graunke

Kassandra Gregg

Isaiah Aaron Griffin

Kaitlyn Grime

Thomas Reese Grundy

Riley Madeline Gudmundson

Cesar Emiliano Gutierrez Solis

Job Gutierrez Lopez

Jose Horacio Gutierrez Gallegos

Kendra Marie Gutierrez

Parsa Hadjighasemi

Jacob Patrick Hanson

Emma Hartman

Ben Heaton

Kendra Heister-Beck

Reanna Jeanne Hennessey

Antonio Hernandez Gonzalez

Cindy Janeth Hernandez Platero

Eduardo Hernandez Meza

Alfonso Herrera Navarrete

Scott Herrick

Kianna May Hettrick

Eric Elijah Hickson

Nadia Hill

Joseph James Hitchcock

Andrew Hodges

Xander S. Holcomb

Jillian Lee Holley

Edgar Orlando Huerta

Tanner R. Hunt

Collin Drew Hutson

Bryan Islas Andrade

Edwin Giovanni Iza

Kevin E. Jacinto

Alanah Jackson

Hailey Jeffries

Derrick Dennis Johnson

Kayce M. Johnston

Benjamin Kauhane Kahue

Julia Kaiser

Kyle Kelterborn

Asher Kiel

Zaine Lee Kirsch-Jackson

Logan Allen Klanke

Ryan Davis Kleine

Haley G. Kluck

Faith Lee Knoll

Grace Jean Knoll

Jessica Knutson

Tera Kokoszka

Jacob R. Konze

Thai Orion Kryder

Gabriella Lagunas Anthony

Ester Lainez

Damian S. Lamas-Solis

Nathali Landa Cervantes

William G Landa

Alexa Breanne Lazazzaro

Isaac Ledesma

Samuel Liemandt

Hayden L Long

Aiden Javier Lopez

Anthony Lopez

Betzabet Lopez Peralta

Jaredh Lopez

Johan Lopez

Kevin Lopez De Dios

Anthony Israel Loyola

Kyle Lundy

Ace Xander MacDonald

Jordan Mercedes Mack

Erik Mackay

Reese MacKenzie

Mathias Madrigal

Hannah Elizabeth Mahlmeister

Carter March

David Mariscal

Trevor James Buzz Marlin

Ryan Christopher Marquart

Fatima Marquez Mariscal

Ella Rose Martin

Anthony Martinez Villeda

Isabella Martinez

Monica Mascareno Roque

Madison Masters

Hunter Matthies

Alan Mayoral-Escobedo

John Kaiser McCready

Michael McDonald

Kyla T’Lene McGee

Megan Alexandra McGibbon

Eviana C. McGowan

Daniel Scott McKee

Andrew L. McMenamy

Agustin Medina

Arturo Medina

Sergio Medina

Melody Melanaphy

Nicholas S. Melsheimer

Julian Antonio Mendez-Gonzalez

Alejandro Mendoza Montalvo

Matthew D. Mendoza

Emily A. Messmann

Emily Noel Miller

Kai Miller

Ashlyn Anya Miranda

Athena Montero

Carlos Daniel Montero-Orozco

Cindi Estephania Montero-Orozco

Tiffany Dafne Montero Martinez

Ramon Montez Castañeda

Justin Michael Moore

Nathaniel Bladimir Mora-Elola

Salvador Mora-Rodriguez

Carlos Moreno Ricardez

Mario Alberto Morgan Meza

Joseph Alan Morris

Carys Moses

Guadalupe Munoz

Lexi Azita Muñoz Montes

Omar Munoz

Ethne Morgan Myler

Sokhna Ndiaya Ndoye

Karyme Negrete Lopez

Grace Nichols

Samuel Nichols

Kaylee Nielsen

Julia Faith Nolan

Leslie Marie Nunez

Nora Nydia Nunez Martinez

Jacob Scott O’Brien

Nolan M. Olsen

Janelly Ornellas

Pedro Miguel Oropeza

Eduardo Orozco

Angela Ortiz-Osty

Pejuta Win Lydia Osorio

Cee Cee Ott

Vanessa Eve Pacheco

Elias Grey Palumbo

Hugo Alberto Parra Hernandez

Leyla Paz Vallejos

Jose Luis Pedroza

Brandon Jesus Peraza

Cynthia Arely Perez-Barrios

Tatiana Perez

Zachary Edward Petersen

Allison Marie Peterson

Donavan Collins Peterson

Lucy Almary Pierrot Rayo

Diana Yanina Pierrott

Mytasia Amoré Plew

Crystal Ponce Ortiz

Angie Portillo Lopez

Cade Pronk

Diana Lizete Quintero

Larissa Angelia McKenzie Rael

Lilliana I Ralla-Lanyi

Benjamin Ramirez

Britney Esmeralda Ramirez

Daniel Ramirez

Fatima Ramirez Hernandez

Kayleen C Ramirez

Melany Ramirez Prieto

Nayeli Ramirez

William Ramirez Flores

Guadalupe Rea

Kennedy Ann Redican

Courtney Roberta-Yvonne Reilly

Dominique Rey

Ethan Reynolds

Sadie Madison Rickman

Jose Julian Rivera

Nereida Rivera Cordova

Taicha Rivera

Brooklyn Robertson

Kelly Robles Lares

Alan Rodriguez

Cristian Rodriguez Contreras

Geovanni Rodriguez

Oscar Rodriguez Martinez

Viviana Rodriguez-Mayoral

Francisco Javier Rosales Corona

Izabella Soani Rosales

Raychel Roylance

Abigail Ruelas

Morigan L. Ruffner

Harold Abdel Rugama Zeledon

Andrew Ruiz-Camacho

Cynthia Ruiz Ramirez

Reyna Ruiz-Castaneda

Reynaldo Ruiz-Castaneda

Jessica Salas Pacheco

Oscar Salazar

Isabela Rociel Sallaberry Tehonica

Arelis Lizbeth Sanchez

Glenda Sanchez Segura

Samuel Joseph Sanchez

Valeria Sanchez Nava

Fernando Santiago-Roman

Kaitlin Schulze

Isaiah Gregory Scofield

Matisse Segovia

Murphy Richard Seljestad

Yisenia Sencion

Layla Sepulveda Gutierrez

Samarah Ann Serrano Whatford

Brian Jesus Serratos-Alvarado

Christian Service

Yasmin Sevilla Santoyo

Sophia Shepard

Ashley Shore

Ruby Elisabeth Shull

Gunner Roy Simeroth

Stevi Simmons

Bhavneet Singh

Anthony Smith

Olivia Noel Smith

Shaun Robert Smith

Trinelle Ray Smothers

Daniela Solis Ramos

Yullisa Solis Pacheco

Ilse Sorenson

Jasmine Soriano Garcia

Alfredo Soto

Ryan Douglass Soulier

Christian Starling

Clare Colleen Stephenson

Victoria R. Stuke

Adam Richard Sulik

Hamza Syed

Alexandra Elisa Szanto

Mackenzie Brianna Tackett

Lukas Taggart

Guillermo Tapia-Gonzalez

Jimena Tapia-Gonzalez

Kiersten Terry

Nolani Thomann

Trey Alan Thomas

Brandon Thompson

Emma Estelle Thomsen

Talia Thornburg

Nathan Thornton

Emily Gisele Tierney

Eric Topete

David Angel Torres-Ledesma

Jose Miguel Tovar Gomez

Grace J. Turner

Haiden Tye-Edmiston

Dominic A. Valdez

Karla Vallejo Gomez

Danielle Roxanne Van Dusen

Christina Louise Van Geel

Alexa Nicole Vargas

Lesly Vargas

Sherlyn Alexandra Vasquez

Erick Jacobs Vazquez Juarez

Gisela Torres Vazquez

Laura Vazquez

Michelle Vazquez Arroyo

Heracrio Vega

Domenic John Veneziano

John Ventrice

Niko Mora Ventura

Juliana Dalai Vicente Becerra

Veronica Villeda

Mariela Alexandra Viramontes

Jennifer Virrueta Chavez

Shannen Von Duering

Vellocity Rae Wahl

Natalyn Wakeling

Hannah Walker

Jake Warren

Katelynn Webb

Isaiah M. Werlinger

Ashli-Nicole White

Owen Thomas Whitworth

Ella Aspen Wick

Sarah Marie Wiggins

Tyler Jay Williams

Katelynn Renae Wing

Jasmine Star Wong-Fortunato

Max Wood

Devanie Woodward

Tarah Wright

Willow Wright

Diego O. Yanez

Roberto Zambrano

Jahir Zaragoza-Barrios

Jenny Lizbeth Zaragoza Diaz

Alexis Zavala

